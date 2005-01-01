У горах на Львівщині травмувались 12 лижників

Рятувальники допомогли потерпілим і передали їх медикам

Протягом минулої доби рятувальники надали допомогу дванадцятьом травмованим лижникам, що відпочивали на гірськолижних курортах Львівської області. Про це 14 січня повідомило Головне управління ДСНС Львівщини.

У суботу, 13 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби спустили з гір 12 травмованих туристів. Під час катання на трасах гір Тростян та Високий Верх лижники отримали травми голови, рук та ніг.

Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги.