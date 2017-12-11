Україна стала лідером імпорту лиж і сноубордів для Євросоюзу

У 2016 році до України з ЄС імпортували 731,4 тис. пар лиж

Україна покрила 50% потреб країн Євросоюзу в імпорті лиж і сноубордів. Про це інформує Eurostat.

Як зазначається, країни-члени Євросоюзу імпортували 1,5 мільйона лиж та сноубордів з країн, що не є членами ЄС. Майже половина потреб європейців була покрита за рахунок України, яка експортувала 731,4 тис. одиниць товару і обігнала Китай, на який припало 28% експорту (420,6 тис.).

За даними статистики, найбільшим попитом у європейців користуються гірські лижі. При цьому слід враховувати, що на лижі та супутні товари припадає лише 2% в загальному обсязі імпорту спортивного інвентарю з країн за межами ЄС. Практично стільки ж (1,7%) припадає на ковзани. Дві третини імпорту становить обладнання для водних видів спорту, плавання, гімнастики, легкої атлетики та спортивне взуття.

При цьому, у 2016 році країни ЄС експортували понад 7,3 млн пар лиж і сноубордів. Близько 60% цього обсягу (4,3 млн) було продано в інші європейські країни. Третина всього експорту припала на Австрію (продала 2,5 млн пар лиж і сноубордів). На другому місці серед експортерів - Великобританія (трохи більше 1 млн, або 14%). Далі з великим відривом йдуть Німеччина, Болгарія і Франція, кожна з яких експортувала близько 600 тис. одиниць спортінвентарю кожна.

Експорт лиж за межі ЄС становив 3 млн одиниць товару. Майже половина (46%, або 1,4 млн) припала на США. Далі йдуть Норвегія (11%), Швейцарія (10%), Канада (8%), Японія (7%) і Китай (6%).

До слова, наприкінці грудня голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель запропонував ЄС нову модель співпраці з Україною. Також повідомлялося, що обсяг українського експорту товарів за січень-вересень 2017 року в країни ЄС становив $12,6 млрд, що на 29,1% більше аналогічного періоду в 2016 році.