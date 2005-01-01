Голова МЗС Німеччини запропонував Євросоюзу нову модель співпраці з Україною

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 09:592230

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Голова МЗС Німеччини запропонував Євросоюзу нову модель співпраці з Україною
фото Bernd von Jutrczenka/dpa
Чиновник вважає, що найближчим часом Україна не стане членом ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) запропонував використовувати майбутню угоду ЄС з Великобританією щодо Brexit як нову модель відносин з іншими країнами, зокрема Україною та Туреччиною. Про це він сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня, пише Deutsche Welle.

«Якщо нам вдасться досягти розумної угоди з Великобританією, яка регулює відносини з Європою після Brexit, це може стати моделлю для інших країн: України, а також Туреччини», – сказав Ґабріель.

Дипломат наголосив, що він не може уявити собі членство України чи Туреччини в ЄС найближчими роками.

«Тому мусимо розмірковувати про альтернативні форми тісної співпраці», – сказав він і припустив, що Брюссель може спробувати «нову, тіснішу форму митного союзу» із Туреччиною.

Утім, він нагадав, що ЄС досі стурбований звуженням демократії у Туреччині, хоча в Анкарі і демонструють готовність до покращення відносин.

До слова, днями ЄС оприлюднив вимоги до України для збереження безвізового режиму. В Європі вимагають негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ. Зокрема, пропонується примножити зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію; забезпечити незалежність, ефективність та стійкість антикорупційних реформ тощо.

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