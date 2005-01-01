За минулу добу рятувальники надали допомогу двом травмованим лижникам

У середу, 17 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області

Туристи під час катання на лижних трасах гори Високий Верх у Славському отримали травми правої ключиці та правої руки.

Рятувальники надали потерпілим домедичному допомогу та спустили травмованих до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у Львові та області очікується налипання мокрого снігу, вранці та вдень очікується також сильний сніг.