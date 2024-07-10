Трьох чоловіків із човном та ящиками прикордонники помітили вночі 10 липня

Вночі 10 липня військовослужбовці відділу «Рівне» викрили трьох волинян, які намагалися переправити гумовим човном через річку до Польщі 2 тис. пачок сигарет. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, прикордонники виявили трьох чоловіків поблизу річки Західний Буг. Вони мали про собі два ящики з сигаретами та гумовий човен, за допомогою якого планували переправити підакцизний товар на польський берег.

Правопорушниками виявилися мешканці Любомльщини.

«Незаконний вантаж у них вилучили. На двох контрабандистів тепер чекає суд, а от третього передали батькам, адже він виявився неповнолітнім», – зазначають у ДПСУ.

Додамо, що тютюнові вироби різних марок передадуть співробітникам БЕБ. Водночас у структурі зазначили, що знають про цей випадок, але матеріалів справи поки не отримали.