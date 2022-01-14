Громадський транспорт працюватиме згідно з графіками, не доїжджаючи до Соборної площі

У Чернівцях в суботу, 15 січня, частина тролейбусів змінить схему руху через проведення фестивалю Маланок. У зв'язку зі святковою ходою центр міста повністю перекриють для проїзду автотранспорту. Як повідомила прес-служба міськради Чернівців, громадський транспорт працюватиме згідно з графіками, однак не доїжджаючи до Соборної площі.

«15 січня через Маланка-фест зміниться схема руху деяких тролейбусів. З 9:30 до 19:30 тролейбуси № 1, 6, 8, 9 не їхатимуть до Соборної площі та далі, а розвертатимуться біля палацу «Юність Буковини», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради за 14 січня.

Центр міста перекриють повністю, а тому водіям доведеться їхати в об'їзд. Про це ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Чернівецької області Юлія Замерзляк. За її словами, триватиме перекриття з 10:00 до 19:00 суботи, 15 січня.

Зокрема, перекриють такі вулиці:

Площа Філармонії

вул. М.Заньковецької

вул. Університетська (на ділянці від вул. С. Бандери до вул. Й. Гете)

вул. Е.Штейнберга

площа Театральна

вул. І.Котляревського

площа Соборна

вул. І.Франка

площа Центральна

вул. Поштова

вул. П.Чайковського

вул. П. Ончула

вул. М. Бахрушина

вул. О. Поповича

Зазначимо, у Чернівцях 15 січня проведуть щорічний Фестиваль Маланок. На нього приїдуть понад 30 колективів з України та Румунії, які підготували конструкції на автомобілях та театралізовані сценки. Цьогоріч в рамках фестивалю у Кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука покажуть фільм «Маланка – культура народу». Програму заходів можна переглянути тут.