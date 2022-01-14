Центр Чернівців перекриють для проїзду транспорту через проведення фестивалю Маланок
У Чернівцях в суботу, 15 січня, частина тролейбусів змінить схему руху через проведення фестивалю Маланок. У зв'язку зі святковою ходою центр міста повністю перекриють для проїзду автотранспорту. Як повідомила прес-служба міськради Чернівців, громадський транспорт працюватиме згідно з графіками, однак не доїжджаючи до Соборної площі.
«15 січня через Маланка-фест зміниться схема руху деяких тролейбусів. З 9:30 до 19:30 тролейбуси № 1, 6, 8, 9 не їхатимуть до Соборної площі та далі, а розвертатимуться біля палацу «Юність Буковини», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради за 14 січня.
Центр міста перекриють повністю, а тому водіям доведеться їхати в об'їзд. Про це ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Чернівецької області Юлія Замерзляк. За її словами, триватиме перекриття з 10:00 до 19:00 суботи, 15 січня.
Зокрема, перекриють такі вулиці:
- Площа Філармонії
- вул. М.Заньковецької
- вул. Університетська (на ділянці від вул. С. Бандери до вул. Й. Гете)
- вул. Е.Штейнберга
- площа Театральна
- вул. І.Котляревського
- площа Соборна
- вул. І.Франка
- площа Центральна
- вул. Поштова
- вул. П.Чайковського
- вул. П. Ончула
- вул. М. Бахрушина
- вул. О. Поповича
Зазначимо, у Чернівцях 15 січня проведуть щорічний Фестиваль Маланок. На нього приїдуть понад 30 колективів з України та Румунії, які підготували конструкції на автомобілях та театралізовані сценки. Цьогоріч в рамках фестивалю у Кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука покажуть фільм «Маланка – культура народу». Програму заходів можна переглянути тут.