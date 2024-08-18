Минулого тижня озброєні люди взяли в облогу штаб-квартиру Центрального банку Лівії в Триполі

Центральний банк Лівії заявив у неділю, 18 серпня, що «призупиняє всі операції» після викрадення службовця банку в столиці Триполі. Про це пише The Guardian з посиланням на допис банку в Х (Twitter).

У заяві банку йдеться, що Мусаба Мсаллема, керівника відділу інформаційних технологій центрального банку, викрала невідома група з його будинку вранці неділі. Представництво банку заявило, що не відновить роботу, доки Мсаллема не буде звільнено, додавши, що іншим керівникам також погрожували викраденням.

Зазначається, що тиждень тому озброєні люди взяли в облогу штаб-квартиру центрального банку Триполі. Місцеві ЗМІ заявили, що це була спроба змусити піти у відставку керівника банку Седдіка аль-Кабіра, який з 2012 року обіймає цю посаду. Посол США у Лівії Річард Норланд назвав спроби усунення Кабіра «неприйнятними», попередивши, що його заміна «силою може призвести до втрати Лівією доступу до міжнародних фінансових ринків».

Громадянська війна у Лівії

Лівія, де проживає 6,8 млн людей, важко оговталася від багаторічного конфлікту після повстання 2011 року за підтримки НАТО, яке повалило режим багаторічного диктатора Муаммара Каддафі. Вона залишається розділеною між визнаним ООН урядом національної єдності, який базується в Триполі і який очолює прем'єр-міністр Абдулхамід аль-Дбейба, і парламентом Лівії на сході, що підтримує військовий лідер і екссоратник Каддафі Халіфа Хафтар.

Як зазначає Deutsche Welle, під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого 2020 року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися. Хоча в останні роки відносний спокій повернувся, все ще періодично спалахують зіткнення між численними збройними групами Лівії.

У квітні ZAXID.NET писав, що невідомі обстріляли з РПГ резиденцію прем'єр-міністра Лівії Абдулхаміда аль-Дбейби. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.