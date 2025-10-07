Віктор Циганков ніяк не може залікувати свою травму

Півзахисник «Жирони» Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України у найближчих матчах кваліфікації за вихід на чемпіонат світу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

27-річний вінгер травмувався наприкінці серпня і вже пропустив 6 матчів своєї команди у чемпіонаті Іспанії. Не брав участі Віктор і в вересневих матчах збірної України проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1).

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за «Жирону» лише два поєдинки, в яких відзначився 1 асистом. Цікаво, що спочатку тренерський штаб збірної розраховував на легіонера і включив його у початкову заявку.

Раніше стало відомо, що через ушкодження національній команді не допоможе Олександр Зінченко. Не приїде до табору «синьо-жовтих» і Олександр Зубков, який травмувався під час останнього матчу за турецький «Трабзонспор» – на заміну йому Сергій Ребров викликав півзахисника «Шахтаря» Олега Очеретька. Також дебютний виклик отримав хавбек «Полісся» Владислав Велетень.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня – прийматиме Азербайджан. Після 2-х турів підопічні Реброва ділять з азербайджанцями 3-4 сходинки групи D, маючи по одному очку. У Франції 6 пунктів, ісландці набрали 3 бали.