Циклон з Балкан принесе в Україну сильний мокрий сніг та хуртовини

Снігопади очікуються в п'яти областях України

В Україні в найближчу добу, 18 січня, через переміщення активного циклону з Балкан у більшості північних, центральних і південних областей країни очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Чернігівській і Сумській областях очікується сильний мокрий сніг, подекуди з дощем, хуртовини, місцями дуже сильні опади, налипання мокрого снігу, в південних і центральних областях подекуди ожеледь, на решті територій невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, на Правобережжі - північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях місцями 25-28 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. В південній частині протягом доби 0-5° тепла.

19 січня в Україні прогнозується сніг, на півдні - з дощем (удень у більшості південних і центральних областях невеликі опади). На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в західних, південних областях і Приазов'ї - пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.