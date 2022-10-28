Із 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць

У п'ятницю, 28 жовтня, на своєму засіданні уряд продовжив дію спецобов'язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року. Відтак тарифи для населення не мають мінятися до кінця опалювального сезону.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, уряд схвалив постанову, яка передбачає продовження дії спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії. Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом опалювального сезону до 31 березня 2023 року.

«Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоби запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, що з 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію становить 1,44 грн за кВт/год за умови споживання до 250 кВт/год на місяць. Таких споживачів на кінець вересня було 80% від загальної кількості.

Для всіх, хто споживає понад 250 кВт/год на місяць, ціна становитиме 1,68 грн. Цей тариф також діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів. А також у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, сходів і номерних знаків. Ухвалена постанова також розширює цей перелік для аварійного та евакуаційного освітлення, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації та авіаційних маяків.