Російські окупнати дистанційно замінували протипіхотними мінами ПОМ-2 околиці Мар’їнки, яка розташована неподалік Донецька. В результаті вибуху однієї з них поранення дістала цивільна особа.

Росіяни скинули міни на околиці Мар’їнки пообіді 1 грудня, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил. В результаті вибуху однієї з мін поранення дістав 41-річний місцевий мешканець, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки. Також в наслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль.

Крім того, росіяни вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в напрямку Авдіївки. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.