Кактуси – дивовижні рослини-пустельники, здатні накопичувати воду у своїх м’ясистих стеблах і виживати в умовах посухи. Їхня головна зброя – колючки, які виконують не лише захисну, а й адаптивну функцію. Навіщо кактусу голки і що з ним станеться, якщо відірвати їх, пише ТСН.

Чому кактус вкритий колючками

Колючки колись були листками, але з часом вони трансформувалися у гострі шипи. Вони оберігають рослину від тварин, які можуть спробувати поласувати її соковитим стеблом, а також зменшують випаровування води та частково притіняють поверхню рослини, створюючи власний мікроклімат.

Навіщо домашньому кактусу колючки

Захист від людей та домашніх тварин. В умовах квартири колючки захищають кактус від випадкових доторків, і особливо від котів чи собак, які можуть обгризати рослину. Без колючок стебло стає більш вразливим до механічних пошкоджень.

Контроль випаровування. Навіть у кімнаті колючки частково зменшують випаровування води зі стебла. Це особливо корисно взимку, коли опалення пересушує повітря.

Мікроклімат навколо рослини. Шипи створюють невеликий тіньовий ефект на стеблі, що допомагає запобігти сонячним опікам, якщо кактус стоїть на сонячному підвіконні.

Обережність при пересадці. Втрата або пошкодження колючок під час пересаджування робить рослину більш вразливою до інфекцій або надмірної втрати вологи.

Догляд за колючками. У домашніх умовах важливо не обрізати і не ламати шипи без потреби. Якщо вони обсипаються природно, це не критично, але сильне пошкодження може сповільнити ріст і знизити захисну здатність рослини.