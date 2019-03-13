ЦВК розпустила Тернопільську окружну виборчу комісію

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня5120

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ЦВК розпустила Тернопільську окружну виборчу комісію
фото ілюстративне
Комісія порушила принцип пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних комісіях

Центральна виборча комісія України достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №163 (м. Тернопіль) щодо виборів президента України.

На засіданні ЦВК у вівторок, 12 березня, було встановлено, що окружком №163 порушив законодавство під час формування дільничних комісій, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Зокрема, ця комісія порушила принцип пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних комісіях для кожного кандидата в президенти, надавши перевагу під час призначення голів, їхніх заступників та секретарів дільничних комісій окремим кандидатам у президенти.

ЦВК скасувала відповідну постанову окружкому №163 від 10 березня і достроково припинила повноваження всього його складу.

Кандидати в президенти тепер до кінця дня 14 березня можуть внести подання щодо кандидатур у члени окружної комісії №163.

Після формування складу цієї ОВК, вона до 16 березня 2019 року має сформувати дільничні комісії з неухильним дотриманням вимог закону.

До слова, Центральна виборча комісія вночі 8 березня затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування за кандидатів у президенти на виборах-2019. В ньому буде 39 кандидатів.

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