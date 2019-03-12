Петро Порошенко оплатив третину політичної реклами на українському ТБ

У 2018 році Петро Порошенко витратив на телерекламу 175 млн грн

На політичну рекламу в ефірі центральних телеканалів у 2018 році витратили близько 568 млн грн і близько третини цієї суми припадає на президента Петра Порошенка. Такі дані наводить громадських рух ЧЕСНО, який 12 березня оприлюднив дослідження реклами політиків на українському ТБ.

Згідно з даними моніторингу ЧЕСНО, 15 кандидатів у президенти почали активно рекламуватися на ТБ ще 2018 році. Кількість роликів поступово збільшувалася впродовж року, однак піковий момент припав на День Незалежності.

«Лідером за кількістю реклами 2018 року з-поміж майбутніх учасників президентських перегонів став Петро Порошенко. Майже нарівні з ним опинився Олександр Шевченко. Ролики з кожним із цих кандидатів з'являлися в ефірах понад 4 тис. разів. До трійки лідерів потрапила й Юлія Тимошенко з більш ніж 2,5 тис. показів», – йдеться у дослідженні ЧЕСНО.

Якщо порівнювати не просто кількість рекламних роликів, а їх вартість, виявиться, що на трійку лідерів припадає 68% від загальної суми видатків на телерекламу усіх кандидатів. Згідно з офіційними розцінками телеканалів, реклама Порошенка у 2018 році мала б коштувати 175 млн грн, реклама Тимошенко – 127 млн грн, а Шевченка – 86,5 млн грн.

Високі витрати Порошенка на рекламу пояснюються як кількістю роликів, так і їх вартістю на тих телеканалах, які її транслювали. До всього реклама Порошенка виходила на найбільшій кількості каналів – 12 (наприклад, рекламу Шевченка, Бойка, Ляшка транслювали по 7 телеканалів, Тимошенко – 5).

Цікаво також, що з 18 телеканалів, включених у моніторинг ЧЕСНО, в рекламі домінував якийсь один політик. У випадку із «ТЕТ», «НТН» та «5 каналом» йдеться виключно про рекламу одного кандидата – Олександра Шевченка, Юрія Бойка та Петра Порошенка відповідно.

Аналітики ЧЕСНО вказують також, що політична реклама потенційних кандидатів у президенти, що з'являється до їхньої реєстрації в ЦВК, не підпадає під законодавчі обмеження, через що політики фактично можуть не звітувати про походження коштів на фінансування такої реклами.

Інша ситуація з агітацією, що проводиться після офіційного старту кампанії: за таку рекламу кандидати повинні платити лише з рахунку спеціального виборчого фонду або з бюджетних коштів, виділених на підготовку та проведення виборів президента, і вся інформація про такі витрати є публічною.