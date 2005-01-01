ЦВК Росії відмовилась реєструвати опозиціонера Навального кандидатом у президенти

Російському опозиціонеру Олексію Навальному відмовлено у реєстрації як кандидату на вибори президента РФ, що відбудуться у 2018 році.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія країни, пославшись на судимість політика, повідомило Радіо Свобода.

Навальний, виступаючи у Центрвиборчкомі, знову заявив, що відмова у реєстрації його кандидатом на пост президента суперечить Конституції Росії. Опозиціонер додав, що довів незаконність судового вироку у справі «Кіровлісу», за яким він отримав п’ять років умовно, в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Голова ЦВК Елла Памфілова у відповідь заявила, що вирішувати питання про те, чи є вирок Навальному незаконним, не належить до компетенції Центральної виборчої комісії. На що Навальний заперечив, що ЦВК має право самостійно вирішувати питання про допуск чи недопуск кандидатів.

24 грудня ініціативні групи у 20 містах Росії проголосували на підтримку висунення Навального на президентські вибори. Сам опозиціонер заявив про намір провести «всеросійський страйк виборців», якщо ЦВК відмовить йому у реєстрації.

2013 року російський суд засудив Навального у справі про розкрадання майна державного «Кіровлісу» до п'ятьох років умовного позбавлення волі. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав цей вирок незаконним. Справу відправили на новий розгляд, проте російський суд знову визнав опозиціонера винним у розкраданні коштів, засудивши його до такого самого терміну, що й після першого розгляду, - до п'ятьох років умовно. У листопаді 2017 року Навальний знову оскаржив рішення суду.