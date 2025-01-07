На вул. Малоголосківській у Львові стався конфлікт між співробітниками ТЦК та перехожим

У вівторок, 7 січня, у мережі з’явилося відео силового затримання у Львові перехожого чоловіками у військовій формі. На інцидент зреагували у Львівському обласному ТЦК та СП, пояснивши, що військовим довелося застосувати силу, оскільки громадянин не мав при собі документів і відмовлявся добровільно їхати у ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з приводу згаданого інциденту його представник на Львівщині звернувся до військової служби правопорядку та ДБР.

Як видно з оприлюдненого в мережі відео, троє чоловіків у військовій формі та один у цивільному заштовхують у мікроавтобус перехожого, який опирається. Спілкування між учасниками конфлікту спершу переростає в шарпанину, а згодом перехожого заштовхують в автомобіль копняками. За даними дописувачів, інцидент стався на вул. Малоголосківській, а чоловік, якого силоміць посадили в мікроавтобус, вийшов з будинку винести сміття.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, згаданий перехожий порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Він не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували поїхати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

«Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу», – йдеться в повідомленні.

Водночас керівництво обласного ТЦК заявило, що засуджує застосування сили з боку військовослужбовців до громадянина. За цим фактом призначили службове розслідування. Задіяні у конфлікті співробітники ТЦК відсторонені від виконання службових обов’язків.

На інцидент зреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що його представник на Львівщині Тарас Подвірний вже звернувся до військовї служби правопорядку та готує заяву до ДБР.

«Якщо порушення прав людини підтверджене, вимагаю належної реакції та притягнення винних до відповідальності відповідно до законодаства України», – написав Дмитро Лубінець.

У ТЦК також нагадали, що військовозобов'язані повинні носити при собі військово-облікові документи і показувати їх на прохання уповноважених осіб. У разі виникнення спірних питань щодо мобілізації можна звертатися на гарячу лінію з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних за номером 0800301937 або в call-центр командування Сухопутних військ 0800500410.