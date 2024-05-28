В Україні 17-річні юнаки, які не приписалися до своїх призовних дільниць, можуть отримати повістку за місцем реєстрації про необхідність стати на військовий облік. Відповідне роз’яснення щодо взяття громадян України на військовий облік опублікували Сухопутні війська України у вівторок, 28 травня.

Як розповіли у відомстві, громадяни України чоловічої статі, яким виповнилося 17 років, зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, а також подати необхідні документи.

«Відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років», – йдеться у заяві.

Як повідомляється, призовників беруть на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

«Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають», – наголосили у ЗСУ.