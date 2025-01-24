Інцидент трапився 24 січня на вул. Хоткевича у Львові

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на конфлікт зі своїми працівниками, поліцейським та чоловіком на Сихові. Військовозобовʼязаний агресивно реагував на перевірку документів, а після того, як біля нього зібрався натовп, утік.

У п’ятницю, 24 січня, в соцмережах почали поширювати відео, на якому, зі слів свідків, співробітники ТЦК намагались мобілізувати курʼєра. На відео видно натовп людей, які скупчились на парковці біля житлового комплексу.

Ввечері пресслужба Львівського обласного ТЦК повідомила, що інцидент трапився районі вул. Гната Хоткевича, коли група оповіщення Сихівського РТЦК та СП спільно зі співробітниками поліції проводила оповіщення військовозобов’язаних.

«Один із громадян на прохання пред’явити військово-облікові документи відреагував неадекватно. Чоловік шарпав і намагався завдати ударів співробітнику Національної поліції України, висловлюючи словесні образи щодо нього і військовослужбовців РТЦК та СП. Громадянин поводився агресивно і всіляко провокував конфлікт», – йдеться в повідомленні ТЦК.

Зібравшись на місце події перехожі утворили скупчення й штовханину, завдяки чому чоловіку вдалося втекти. В ТЦК наголосили, що протиправних дій щодо військовозобовʼязаного не вчиняли.

Додамо, що на час дії воєнного стану всі чоловіки мобілізаційного віку зобовʼязані носити з собою військово-облікові документи. За їх відсутності порушників можуть доставити у ТЦК, де вручать повістку або призначать штраф.