Аптека Ніжних Цін (АНЦ) розвивається в областях Західної України, щоб огорнути турботою великих та малих Українців в усіх куточках країни. Завдяки ніжності цін кожен може потурбуватись про власне здоров’я без зайвих витрат. А партнерські проекти дарують додаткові вигоди та зручності.

Зустрічайте один з нових партнерських проектів мережі аптек АНЦ – «Турбота Lab з АНЦ та ДІЛА». Місяць тому мережа Аптек Ніжних Цін (АНЦ) та лабораторія ДІЛА розпочали своє партнерство. Першим кроком колаборації став проект «Турбота Lab з АНЦ та ДІЛА». Впродовж червня клієнти АНЦ та ДІЛА, у місті Києві, мали можливість зробити необхідні дослідження, а також купити ліки та товари для здоров’я зі значними персональними знижками та вигідними кешбеками.

Проект «Турбота Lab» – спрямований на забезпечення українців найкращим доступом до якісних медичних препаратів, досліджень та послуг. Якісне діагностування захворювань та подальша можливість мати доступ до широкого вибору ліків – два важливих фактори збереження здоров'я людини. Партнерство як раз націлене на створення зручного та доступного для людей середовища: виявлення (діагностика) – лікування (препарати), що отримало назву «Турбота Lab з АНЦ та ДІЛА».

Впродовж першого місяця проект отримав безліч схвальних відгуків та запитів. Розуміючи важливу необхідність такої пропозиції для українців «Турбота Lab» не тільки продовжується, а й розширюється на всю територію України.

Тепер клієнти мережі Аптек Ніжних Цін (АНЦ) на Заході України мають можливість отримати 20% на дослідження в усіх лабораторіях ДІЛА України, а клієнти медичної лабораторії ДІЛА можуть отримати 7% кешбеку за покупки в аптеках «АНЦ», «Копійка», «ШАР@».

Як працює отримання 20% знижки для клієнтів аптек АНЦ читайте за посиланням.

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