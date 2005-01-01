Туреччина почала військову наземну операцію на території Сирії

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 17:063500

До теми

Туреччина почала військову наземну операцію на території Сирії
фото Anadolu
Турецькі танки і піхота просуваються вглиб країни

Військовослужбовці Сухопутних військ Туреччини спільно з військовими «Вільної армії Сирії» у неділю, 21 січня, почали наступ на сирійське місто Афрін. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними журналістів, турецькі військовослужбовці, за підтримки бронетехніки, спецназу та піхоти, просунулися на п'ять кілометрів у рамках операції «Оливкова гілка». Під час просування військових сутичок не відбулося.

«Операція «Оливкова гілка» триває, як і заплановано. Розпочався наземний наступ», - наголосили військовослужбовці ЗС Туреччини на другу добу з моменту початку операції.

Раніше авіація й артилерія Туреччини атакували 153 об'єкти «Робочої партії Курдистану» (РКК), «Загонів народної самооборони» (YPG і PYD) та ІДІЛ.

Раніше резидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що антитерористична операція в сирійському регіоні Афрін фактично розпочалася. Вночі 19 січня військові провели масований артилерійський обстріл населених пунктів, які підконтрольні курдам.

Міністр оборони країни Нуреттин Джаніклі зазначив, що рішення почати наземну операцію проти курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) обговоренню не підлягає і додав, що армія вже «фактично» розпочала наступ і завдала удару по території курдського анклаву.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Стамбулі затримали 20 підозрюваних у підготовці терактів на Новий рік ZAXID.NET
Президент Туреччини пред'явив територіальні претензії до Греції ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук