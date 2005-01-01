Туреччина почала військову наземну операцію на території Сирії

Турецькі танки і піхота просуваються вглиб країни

Військовослужбовці Сухопутних військ Туреччини спільно з військовими «Вільної армії Сирії» у неділю, 21 січня, почали наступ на сирійське місто Афрін. Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними журналістів, турецькі військовослужбовці, за підтримки бронетехніки, спецназу та піхоти, просунулися на п'ять кілометрів у рамках операції «Оливкова гілка». Під час просування військових сутичок не відбулося.

«Операція «Оливкова гілка» триває, як і заплановано. Розпочався наземний наступ», - наголосили військовослужбовці ЗС Туреччини на другу добу з моменту початку операції.

Раніше авіація й артилерія Туреччини атакували 153 об'єкти «Робочої партії Курдистану» (РКК), «Загонів народної самооборони» (YPG і PYD) та ІДІЛ.

Раніше резидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про те, що антитерористична операція в сирійському регіоні Афрін фактично розпочалася. Вночі 19 січня військові провели масований артилерійський обстріл населених пунктів, які підконтрольні курдам.

Міністр оборони країни Нуреттин Джаніклі зазначив, що рішення почати наземну операцію проти курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) обговоренню не підлягає і додав, що армія вже «фактично» розпочала наступ і завдала удару по території курдського анклаву.