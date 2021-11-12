Головне управління цивільної авіації Туреччини ввело заборону на продаж квитків на авіарейси до Мінська для громадян Іраку, Сирії та Ємену через міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі.

Про такі обмеження заявив Голова управління міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох 12 листопада у Twitter. З його слів, заборона продажу квитків для громадян Іраку, Сирії та Ємену поширюється як на Turkish Airlines, так і на «Белавіа». Виняток зробили лише для власників дипломатичних паспортів.

Ще раніше Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що повністю підтримує Польщу, Латвію та Литву, які борються із напливом нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країн ЄС з території Білорусі.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка.

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників.

З чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.