Туреччина заявила про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним
Влада Туреччини не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче організувати переговори України і Росії. Про це повідомляє Anadolu.
«Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості», – заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню.
За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.
«Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією», – додав представник Ердогана.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у переговорах між Україною і Росією.
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