Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче організувати переговори України і Росії. Про це повідомляє Anadolu.

«Президент Туреччини може внести конструктивний крок і організувати діалог Путіна і Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості», – заявив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню.

За його словами, у Туреччини склалися хороші відносини як з Україною, так і Росією. Він також зазначив, що Анкара не схвалює і не підтримує будь-який конфлікт між Києвом і Москвою.

«Багато західних країн не мають конструктивних прямих відносин з Росією, але Туреччина володіє цією особливою позицією», – додав представник Ердогана.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у переговорах між Україною і Росією.