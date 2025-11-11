Комплекс розташований у селі Снітівка Хмельницької області

Туристично-розважальний комплекс у селі Снітівка Хмельницької області виставили на продаж за 33 млн грн. Торги відбудуться 8 грудня, про це повідомила Українська універсальна біржа.

Оздоровчий комплекс розташований у районі села Снітівка Хмельницької області й має три житлові корпуси, вісім апартаментів, офісне приміщення, конюшню, стадіон і корпус клубного типу. Загальна площа ділянки, де він розташований, складає 7000 м2.

В описі обʼєкта вказано, що до бази відпочинку підведена електрична лінія. Крім того, є власні джерела енергопостачання та артезіанська свердловина. Замовником торгів виступило ТОВ «Діалог-Центр», яке встановило початкову ціну у розмірі 32,8 млн грн.

Пропозиції на торги можна подавати до 8 грудня, сам аукціон відбудеться наступного дня об 11:40.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Діалог-Центр» зареєстроване у 2002 році в Хмельницькому, його керівником вказаний Дмитро Шевченко. Фірма спеціалізується на оптовій торгівлі та виробництві верхнього одягу.