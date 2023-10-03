Львівський підприємець і волонтер Назарій Островський зареєстрований депутатом Львівської облради

Львівська обласна територіальна виборча комісія на засіданні увечері понеділка, 2 жовтня, ухвалила рішення про реєстрацію депутатом Львівської облради кандидата від Української Галицької партії – підприємця і волонтера Назарія Островського. Він замінить депутата Юрія Фольварочного, який півроку тому склав мандат.

«Зареєструвати депутатом Львівської обласної ради VIII скликання обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Українська Галицька партія Островського Назарія Івановича», – сказано у постанові обласної ТВК.

Голова УГП Ростислав Коваль розповів ZAXID.NET, що за це рішення проголосували 13 членів ТВК.

Окрім того, як повідомив керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь, ТВК прийняла рішення про визнання депутатом Львівської облради кандидата від «Європейської солідарності» Миколи Біляка, який має замінити депутата-втікача Миколу Седіла. Відповідно до процедури, ТВК має прийняти ще одне рішення – про реєстрацію його депутатом.

Водночас члени ТВК провалили голосування за інші питання порядку денного: про реєстрацію депутатом від «Європейської солідарності» Ярослава Гасяка (замість Григорія Козловського), а також про визнання обраними депутатами кандидатів від «Європейської солідарності» Олега Іваша (замість Володимира Квурта) та Миколи Фрея (замість Михайла Дзюдзя), а також кандидата від партії «Голос» Мирослава Карпінського (замість Іванни Герус).

37-річний Назарій Островський є заступником голови Бродівського районного осередку УГП. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Приватний підприємець, будує сучасні енергоефективні будинки. З дружиною Уляною виховує двох дітей.

Нагадаємо, епопея з нереєстрацією депутатами Львівської облради нових кандидатів замість тих, що вибули з депутатства, триває понад рік. Довший час ТВК не могла зібрати кворуму для проведення засідань, а на кількох засіданнях, де був кворум, рішення не набирали достатньої кількості голосів.