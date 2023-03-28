З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише перевірені облікові записи. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск. За його словами, також лише перевірені облікові записи відображатимуться у рекомендаціях Twitter For You.

«Починаючи з 15 квітня, тільки перевірені акаунти матимуть право бути в рекомендаціях For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом. Інакше це безнадійно програшна битва. Голосування в опитуваннях також вимагатиме верифікації – з тієї ж причини», – написав Маск у Twitter.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

Вперше про можливість голосувати в опитуваннях у Twitter лише передплатникам Twitter Blue Маск заявив у грудні 2022 року. Але тоді йшлося лише про запровадження таких правил для опитувань, які стосуються майбутнього Twitter.

Ілон Маск купив Twitter наприкінці жовтня 2022 року та очолив компанію.