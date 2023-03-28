Twitter дозволить голосувати в опитуваннях лише верифікованим користувачам
Зміни правил участі в опитуваннях почнуть діяти з 15 квітня
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З 15 квітня в опитуваннях у Twitter зможуть брати участь лише перевірені облікові записи. Про це повідомив генеральний директор соцмережі Ілон Маск. За його словами, також лише перевірені облікові записи відображатимуться у рекомендаціях Twitter For You.
«Починаючи з 15 квітня, тільки перевірені акаунти матимуть право бути в рекомендаціях For You. Це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом. Інакше це безнадійно програшна битва. Голосування в опитуваннях також вимагатиме верифікації – з тієї ж причини», – написав Маск у Twitter.
Вперше про можливість голосувати в опитуваннях у Twitter лише передплатникам Twitter Blue Маск заявив у грудні 2022 року. Але тоді йшлося лише про запровадження таких правил для опитувань, які стосуються майбутнього Twitter.
Ілон Маск купив Twitter наприкінці жовтня 2022 року та очолив компанію.