Сервіс дозволяє користуватися Twitter навіть з тих країн, які обмежили до нього доступ

Twitter припинив працювати з VPN-сервісом Tor Onion, який дозволяв росіянам анонімно обходити цензуру та блокування в мережі. Через закінчення дії сертифіката сервісу росіяни не можуть потрапити до соцмережі за допомогою Tor Onion.

Про припинення роботи сервісу повідомив директор з комунікацій Tor Project Павел Зонефф у середу, 8 березня. Він підтвердив виданню The Verge, що робота Tor на платформі Twitter припинилась і навряд чи відновиться, хоча проект звернувся до Twitter з проханням повернути VPN-сервіс до платформи. Про те, що сервісом здебільшого користувалися підсанкційні росіяни, Павел Зонефф не зазначив.

«Проект Tor звернувся до Twitter з проханням розглянути можливість відновлення роботи. Люди, які покладаються на сервіси Onion як на додатковий рівень захисту і гарантію того, що вони отримують доступ до контенту, який шукають, тепер мають на один спосіб менше зробити це безпечно», – повідомив Павел Зонефф.

Попри те, що Tor Onion закрився на мобільних пристроях, зайти у Twitter через браузер Tor все ще можна. Зауважимо, що Twitter запустив VPN-сервіс невдовзі після початку повномасштабної російсько-української війни та після блокування російських користувачів на платформі. За даними The Verge, люди, які працювали над впровадженням сервісу в Twitter, вже звільнилися, тому, імовірно, Tor Onion більше не повернеться до соцмережі.