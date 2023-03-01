Медіаплеєр Winamp перетвориться на стримінговий сервіс
На стримінгу музиканти самі зможуть встановлювати вартість підписки на них
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Бельгійська компанія Llama Group, яка володіє плеєром Winamp, оголосила, що відома програма повернеться у вигляді стримінгового сервісу для прослуховування музики. Розробка нового стримінгу тривала з 2021 року, а перезапуск Winamp компанія планувала з 2018 року. Запуск програми заплановано на 15 березня.
Про перезапуск Winamp компанія повідомила у вівторок, 28 лютого. Нова музична платформа покликана покращити фінансування виконавців – автори зможуть самі встановлювати вартість передплати на них у просторі Fanzone. Автори контенту на платформі отримуватимуть 85% доходу. «Хоча потокові платформи полегшили артистам охоплення ширшої аудиторії, доходи жалюгідні. Революція потокового передавання, яка так багато обіцяла, залишила багатьох артистів позаду. Їм бракує контролю над тим, як подають і продають свою музику», – розповів генеральний директор Llama Group Александр Сабунджян.
З 15 березня Winamp почне працювати для виконавців, а 15 квітня стане доступним для користувачів. Компанія обіцяє оновлений, зручніший плеєр, який буде вбудовано в стримінг. Компанія очікує, що стримінг залучить щонайменше мільйон користувачів – ставку Llama Group на поціновувачів старого плеєра. «За своєю суттю Winamp завжди виступав за креативність і сприяв розповсюдженню. Ми хочемо охопити мільйон артистів за допомогою справедливої екосистеми, яка принесе користь усім. Сьогодні ми проходимо новий крок», – зазначив Александр Сабунджян.
Раніше компанія Llama Group оголошувала про набір бета-тестувальників для оновленого проекту Winamp. У 2018 році з'явився анонс стримінгової системи, яку розробляли донині. Аудиторія Winamp з 1997 року, за інформацією розробників, налічувала понад 80 млн користувачів.