Остання версія Winamp вийшла у 2018 році, а передостання – у 2007

Розробники відомого мультимедійного плеєра Winamp, остання версія якого вийшла у 2018 році після 11-річної перерви, анонсували його перезапуск і вже оголосили набір бета-тестувальників, які першими зможуть завантажити новий плеєр.

Аудиторія користувачів Winamp, за інформацією розробників, налічувала понад 80 млн користувачів. Цей плеєр, призначений для використання в операційних системах Windows, з’явився у 1997 році. Програма припинила розвиток у 2007 році з виходом версії 5.5. У 2018 році в інтернет витік Winamp 5.8 це змусило розробників нового плеєра опублікувати версію на своєму офіційному сайті. У тому ж році з’явився анонс про випуск програми 6 версії – не лише для локального контенту, але і для підписок, хмарних сервісів і подкастів, але з 2018 року розробники так і не випустили жодної версії програвача.

Тепер на сайті Winamp з’явилося посилання для реєстрації на бета-тестування оновленого плеєра. Охочим взяти у ньому участь необхідно заповнити відповідну форму, в якій вказати своє ім’я та електронну адресу.

Розробники Winamp пишуть, що новий плеєр буде не оновленим, а «повністю відреставрованим».

«Новий Winamp з'єднує вас із музикою, де б ви не перебували. Він наближає вас до улюблених виконавців. Він є домівкою для ваших улюблених музичних подкастів та радіостанцій», – пишуть розробники про новий плеєр.

Також новий Winamp, як запевнили розробники, даватиме виконавцям більше можливостей контролювати те, як використовуються їхні твори. Зокрема, зареєстровані на сайті виконавці зможуть поширити свій контент на користувачів плеєра. Для виконавців на сайті Winamp є окрема форма для реєстрації.

Водночас про те, коли саме вийде оновлена версія Winamp, наразі не повідомляється.