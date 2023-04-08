Соціальна мережа Twitter зняла обмеження з акаунтів президента Росії Владіміра Путіна та кремлівських відомств, які ввели на початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Громадське» з посиланням на видання The Telegraph.

Як йдеться в матеріалі видання, журналісти проаналізували декілька облікових записів, серед яких – президента РФ та міністерства закордонних справ РФ. З'ясувалося, що тепер вони знову відображаються для користувачів, зокрема в рекомендаціях. Про це стало відомо після того, як Twitter також припинив обмежувати акаунти російських державних медіа.

Колишні керівники Twitter заявили, що дуже малоймовірно, що скасування обмежень для кремлівських акаунтів відбулося випадково чи без відома керівництва компанії.

Видання нагадує, що у квітні 2022 року Twitter заявив, що «не буде поширювати чи рекомендувати урядові облікові записи, які належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах». Тоді соцмережа оголосила, що негайно починає застосовувати таку політику щодо російського уряду.