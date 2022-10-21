Ілон Маск потрапив у скандал через недолугі пропозиції досягнення миру в російсько-українській війні

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість перевірки на відповідність умовам національної безпеки деякі з підприємств американського мільярдера Ілона Маска, в тому числі угоду на купівлю ним соцмережі Twitter за 44 млрд доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела у американському уряді.

Причиною цих розмов про перевірку стала серія його проросійських дописів у мережі Twitter, де він запропонував «мирний план» Україні, за яким вона зобов'язана віддати окуповані території Росії та ніколи не вступати в НАТО.

Крім того, до намірів засновника компаній Tesla та SpaseX купити соцмережу Twitter побільшало питань після його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.

«Американським чиновникам стало ніяково через нещодавню погрозу Маска припинити постачання супутників Starlink в Україну. Вони говорять про його дружню позицію щодо Росії», – зазначили співрозмовники. Додамо, що зрештою, Маск передумав припиняти фінансування Starlink для України.

За словами співрозмовника журналістів, питання перевірки Маска наразі перебуває на ранній стадії. Представники американської влади думають, які інструменти краще застосувати для перевірки Маска та його підприємств. Одна з опцій полягає в тому, щоб через закон, що регулює Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS), перевіряти угоди та операції Маска щодо ризиків для національної безпеки.

Наразі співрозмовники Bloomberg не знають, чи запропонує комітет законний спосіб перевірки, яка повинна включати оцінки Держдепу, Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, шо

Пізніше у ЗМІ навіть з'явилася інформація, що до публікації цих твітів Маск розмовляв з президентом РФ Владіміром Путіним, але сам Маск цю інформацію спростовує.