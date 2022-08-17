На Прикарпатті підтвердили 12 випадків нового підвиду мутованого штаму «Омікрон» – BA.2. За даними медиків, новий вірус розповсюджується швидше, однак наразі нових додаткових симптомів коронавірусу не виявлено. Загалом досліджували 15 зразків, з них у 12 новий підвид штаму підтвердили у лабораторії в Києві. Раніше цей підвид зафіксували у Чернівцях і на Волині.

Як у коментарі «Суспільному» повідомив директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, за минулий тиждень в Івано-Франківській області кількість випадків COVID-19 в області зросла на 30%. Найбільше інфікованих коронавірусом медики виявляють в Івано-Франківському, Калуському та Надвірнянському районах.

«Люди повертаються з-за кордону. Ми бачимо, що в окремих європейських країнах реєструють випадки COVID-19 з новими штамами. Це може бути пов’язано з міграцією населення. Ми забули про маски у громадських місцях. Ніхто ж сьогодні категорично їх не скасовував, вони потрібні. Рекомендую надалі дотримуватися дистанції, а це все сьогодні є порушено. Якщо такими темпами йти, то ми, аналізуючи минулі тижні, рухаємося в бік збільшення захворюваності», — зазначив Руслан Савчук

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук прогнозує, що, ймовірно, після початку навчального року кількість випадків інфікування коронавірусом зростатиме, тому медики радять населенню вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначимо, в Україні появу нового варіанту штаму коронавірусу «Омікрон» – BA.2 виявили ще у лютому 2022 року. За даними МОЗ, станом на 12 серпня виявили 3 893 нові випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше. Від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14. Новий підтип «Омікрону» вже є і в Україні. Хворих виявили у Чернівецькій області, а днями цей підтип виявили і у жінки з Волині, що приїхала з Італії.