Працівники Державної прикордонної служби торік затримали товарів приблизно на 730 млн грн, що майже удвічі вище за показник 2019 року. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Минулого року припинено більше спроб незаконного переміщення автозапчастини із Польщі та Білорусі, парфумів із Румунії, валюти в Україну та предметів антикваріату за кордон», – йдеться у повідомленні.

Зокрема прикордонники торік виявили понад 8,1 тис. предметів старовини, переважну більшість яких намагались вивезти з України (у 2019-му – 7,6 тис.). Також було затримано близько 170 тис. предметів парфумерії, що у 2,5 рази більше, ніж роком раніше.

Окрім того, у 2020 році значно збільшилися обсяги виявленої валюти, яку намагалися незаконно перемістити через кордон: 1,6 млн доларів США (2019 р. – 500 тис.); 790 тис. євро (2019 р. – 57 тис.); 8,5 млн рос. рублів (2019 р. – 2,3 млн). При цьому долари та євро переважно везли в Україну, а рублі – з нашої країни.

Зазначається, що значними були результати Держприкордонслужби і в протидії незаконному переміщенню інших груп товарів: горілчаних виробів, побутової техніки, одягу та взуття, бурштину, продуктів харчування тощо.

А найчастіше зловмисники намагалися незаконно переправляти через кордон тютюнові вироби. Торік прикордонники у понад 930 випадках затримали загалом близько 12 млн пачок сигарет.