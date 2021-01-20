24 кілограми золота та срібла громадянин України віз з Туреччини, але їх вилучили у аеропорту «Львів» у листопаді 2018 року

Личаківський районний суд Львова не дозволив тримати під вартою слідчого в особливо важливих справах управління СБУ Львівщини Віталія Михаліцького, натомість йому призначили нічний домашній арешт. Суд також відсторонив його від посади. Саме цей слідчий віддав 24 кг арештованих ювелірних прикрас із срібла і золота порушникові митних правил. Про ухвали суду повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів».

Ювелірні прикраси вагою понад 24 кг виявили під час огляду багажу пасажира рейсу «Стамбул-Львів» Степана Кулика ще в листопаді 2018 року. Він нібито перевозив їх на прохання друзів для участі у виставці у Львові. Чоловік обрав смугу руху спрощеного контролю «зелений коридор». Однак їх знайшли працівники СБУ під час додаткового огляду.

У кінці 2018 року на вилучені прикраси наклали арешт, а розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих незаконних дій працівників митного поста доручили трьом слідчим, серед яких був і Віталій Михаліцький.

9 січня 2019 року Віталій Михаліцький звернувся із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до ювелірних виробів для проведення судових експертиз. На той момент прикраси вже знаходилися у Західному казенному підприємстві пробірного контролю, де проводили експертизу у справі про порушення митних правил. Після того прикраси вартістю 8,65 млн грн забрали до СБУ, а слідчий в той же день передав їх на «відповідальне зберігання» Степану Кулику.

У лютому 2019 року Степана Кулика оштрафували на 10 млн грн. Крім того, суд вирішив конфіскувати в дохід держави всі прикраси. Однак в результаті цього зробити не змогли. Степан Кулик на суді розповів, що спочатку золоті прикраси (17 кг) поклав у банківську скриньку, а срібні (7 кг) – дома у сейф. Однак нібито через погрози власників майна, громадян Туреччини, повернув їм прикраси. За те, що прикраси зникли таким чином, йому дали один рік умовно.

Слідчому СБУ Віталію Михаліцькому, який віддав прикраси, 6 січня цього року повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів. Суддя Личаківського райсуду Світлана Леньо відмовила у клопотанні ДБР про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Натомість призначила домашній арешт – працівник СБУ не може залишати помешкання без дозволу з 22:00 до 06:00. Суддя також відсторонила його від посади до 6 березня.