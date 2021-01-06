Державне бюро розслідувань викрило слідчого СБУ з особливо важливих справ, який розтратив конфісковані судом ювелірні вироби на загальну суму 8,5 млн грн.

ДБР повідомляє, що 14 січня 2019 року слідчий СБУ з особливо важливих справ повернув понад 24 кг ювелірних виробів із золота та срібла. які були конфісковані у громадянина України в аеропорті «Львів» у листопаді 2018 року під час його повернення з Туреччини.

Наголошується, що слідчий СБУ знав, що ухвалою районного суду Львова на ювелірні вироби накладено арешт.Також слідство ДБР з’ясувало, що громадянин, якому слідчий СБУ повернув вироби, здав їх на брухт і отримав за них 8,65 млн грн.

Проти слідчого порушена справа за ст. 388 КК України – незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

ZAXID.NET писав про виявлення у львівському аеропорту в листопаді 2018 року великої партії контрабандних ювелірних виробів. Однак тоді СБУ повідомила не про 24 кг, а про 17 кг золотих ювелірних виробів.