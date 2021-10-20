24 кілограми золота та срібла громадянин України віз з Туреччини, але їх вилучили у аеропорту «Львів» у листопаді 2018 року

Галицький райсуд Львова визнав слідчого CБУ у Львівській області Віталія Михаліцького винним у службовій недбалості. Саме цей слідчий майже два роки тому віддав 24 кг арештованих ювелірних прикрас із срібла і золота порушникові митних правил. Суд призначив Віталію Михаліцькому два роки службового обмеження з відрахуванням у дохід держави 10% від суми грошового забезпечення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 4 жовтня.

Відповідно до метеріалів справи, у 2018 році у львівському аеропорту вилучили 17 кг золотих і 7 кг срібних ювелірних виробів у пасажира рейсу «Стамбул-Львів» Степана Кулика, який перевозив їх нібито на прохання друзів для участі у виставці у Львові.

Спочатку дорогоцінності зберігалися на митниці, було складено протокол про порушення митних правил. Однак згодом слідчий визнав їх речовими доказами і СБУ стала витребовувати коштовності собі.

На початку 2019 року слідчий вилучив вироби із Західного казенного підприємства пробірного контролю, де вони проходили експертизу, призначену митниками. Суд арештував коштовності. Після цього слідчий Віталій Михаліцький передав ювелірні вироби на зберігання Степанові Кулику, який їх ввіз в Україну. Чоловік розписався, що попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, зміну та знищення речових доказів. Однак пізніше віддав речі третім особам – нібито власникам майна, громадянам Туреччини, які йому погрожували. Коли Степана Кулика визнали винним у порушенні митних правил, то суд не зміг конфіскувати ювелірні вироби на користь держави.

Обвинувачений слідчий СБУ Віталій Михаліцький свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнав, заявив, що передав вироби на «відповідальне зберігання», оскільки був наділений такими повноваженнями.

Під час досудового розслідування слідчого СБУ звинуватили у перевищенні службових повноважень (ч.3 ст.365 ККУ). Суд вирішив, що в діях працівника СБУ відсутні ознаки явного перевищення службових повноважень, тому перекваліфікував звинувачення на службову недбалість. Суд пояснив, що слідчий мав право передавати майно на відповідальне зберігання, але без шкоди для розслідування. На думку суду, таке рішення Віталій Михаліцький прийняв поспішно та без урахування можливості передачі коштовностей Нацагентству з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Суд визнав Віталія Михаліцького винним у службовій недбалості (ч.2 ст.367 ККУ), призначивши йому покарання у вигляді двох позбавлення волі. Водночас суд замінив позбавлення волі на більш м’яке покарання – два роки службового обмеження з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

Чоловіка, який ввіз коштовності, визнали винним у порушенні митних правил. Але через відсутність ювелірних виробів суд у березні 2021 року змінив спосіб виконання рішення – замість конфіскації коштовностей оштрафував порушника на понад 10 млн грн, що відповідає вартості цих речей.