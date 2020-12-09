За даними компанії Freedom Finance, у першому півріччі 2020 року українці стали рідше відкривати брокерські рахунки. Очевидно, що причина у кризі, яку спричинила пандемію, у зниженні рівня платоспроможності населення і нестабільності фондового ринку. Зниження склало 49,4% у порівнянні з минулим роком.

Проте у серпні ситуація на інвестиційному ринку змінилася, вже у третьому кварталі приватні інвестори з України відкрили стільки ж брокерських рахунків, скільки було відкрито у докризовий період 2020 року. Аналогічний сплеск зафіксували також в інших країнах, де є представництва Freedom Finance.

Через те, що на ринках відбулось падіння, інвестори отримали "вікно" для купівлі цінних паперів за зниженими цінами та можливість заробітку на їх зростанні. До прикладу, індекс S&P 500, до якого входять акції найбільших американських компаній, у березні впав на рекордні 33,9%. Така ситуація були ще у далекому 2008 році. Але через масштабні антикризові заходів від ФРС США індекс відновив зростання. Зараз він відіграв падіння і навіть зміг оновити історичний максимум.

Профіль сучасного інвестора

Три фактори підвищення інтересу до інструментів фондового ринку під час кризи:

Чимало українців переконалися, що банківські депозити можуть нівелювати дію інфляції, але не принесуть прибутку. Тому потрібні нові фінансові інструменти, завдяки яким можна заробити більше за банківську ставку. Після чергових стрибків на валютному ринку багато хто задумався про фінансовий захист від девальвації. Фондовий ринок та інвестиції в цінні папери закордонних компаній можуть дати такий захист, оскільки їхня вартість оцінюється в доларах. Поріг входження на фондовий ринок знизився: з'явилося безліч освітніх проєктів про основи інвестування, брокерські рахунки відкривають онлайн, а інвестувати можна у кілька кліків.

Тривалий період в Україні середньостатистичними роздрібними інвесторами були чоловіки сорока років. Здебільшого зі столиці України – Києва, які займали керівні посади у великих компаніях або керували власним бізнесом. Але з початку 2020 профіль інвестора набув змін: на навчання з основ фондового ринку частіше приходять менеджери середньої та вищої ланки, приватні підприємці та власники малого й середнього бізнесу, а середній вік інвесторів знизився до 25 років з 40.

Лектор навчальних програм Freedom Finance Україна Тарас Гандзій також розповів, що не тільки відбулась зміна у віковій категорії інвесторів, а й розширилась географія. До компанії стали частіше звертатися не тільки жителі великих міст. А ще фондовим ринком стали частіше цікавитися жінки. 31% учнів навчальних курсів з інвестування у "Фрідом Фінанс" – жінки.

Популярні акції молодих інвесторів

Брокерські рахунки в середньому відкривають 55% інвесторів-початківців після навчання. Найчастіше вони починають із цінних паперів компаній, що входять в індекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble тощо, обираючи при цьому консервативну стратегію інвестування.

Висококризові інструменти були популярними серед новачків раніше. Звісно, ця стратегія могла принести великий прибуток за короткий термін, але ймовірність піти в мінус у багато разів перевищувала ризики за іншими інструментами.

«Ми не рекомендуємо своїм учням вибирати цю стратегію. Тому сьогодні новачки стали частіше вибирати довгострокові стратегії, які передбачають пасивне інвестування — купити та тримати. Це зрілий підхід, який дає змогу мінімізувати ризики та планувати стабільну прибутковість», – додав Тарас Гандзій.

Досвід та спостереженнями фахівців компанії показують, що після того, як інвестори-початківці складають збалансовані портфелі з акцій найбільших компаній, вони починають цікавитися іншими інструментами – IPO і ETF.

Що таке ETF? Це іноземні біржові фонди. Цей інструмент підійде інвесторам, які хочуть купити цінні папери багатьох компаній певного індексу. Наприклад, S&P 500. Вкладаючись у такий інструмент, інвестор по суті купуєте частку одразу у всіх компаніях індексу.

IPO також цікавий інструмент серед інвесторів-початківців. Це завдяки своїй високій прибутковості, хоча, безумовно, ризики можуть бути суттєвими.

Але лектор навчальних курсів "Фрідом Фінанс Україна" наголошує, що ніхто на фондовому ринку не може гарантувати отримання прибутку. І мова йде про навіть найдосвідченіших трейдерів.

«Саме тому важливий принцип диверсифікації ризиків — це коли ви вкладаєте в різні інструменти, щоб мінімізувати ймовірність піти в мінус», – пояснив Тарас Гандзій.