У 2020 році середній вік інвесторів знизився: у чому причина
Середній вік приватних інвесторів в Україні знизився. Дослідження фахівців "Фрідом Фінанс" пояснюють у чому причина та чи стали українці активніше інвестувати цього року
За даними компанії Freedom Finance, у першому півріччі 2020 року українці стали рідше відкривати брокерські рахунки. Очевидно, що причина у кризі, яку спричинила пандемію, у зниженні рівня платоспроможності населення і нестабільності фондового ринку. Зниження склало 49,4% у порівнянні з минулим роком.
Проте у серпні ситуація на інвестиційному ринку змінилася, вже у третьому кварталі приватні інвестори з України відкрили стільки ж брокерських рахунків, скільки було відкрито у докризовий період 2020 року. Аналогічний сплеск зафіксували також в інших країнах, де є представництва Freedom Finance.
Через те, що на ринках відбулось падіння, інвестори отримали "вікно" для купівлі цінних паперів за зниженими цінами та можливість заробітку на їх зростанні. До прикладу, індекс S&P 500, до якого входять акції найбільших американських компаній, у березні впав на рекордні 33,9%. Така ситуація були ще у далекому 2008 році. Але через масштабні антикризові заходів від ФРС США індекс відновив зростання. Зараз він відіграв падіння і навіть зміг оновити історичний максимум.
Профіль сучасного інвестора
Три фактори підвищення інтересу до інструментів фондового ринку під час кризи:
- Чимало українців переконалися, що банківські депозити можуть нівелювати дію інфляції, але не принесуть прибутку. Тому потрібні нові фінансові інструменти, завдяки яким можна заробити більше за банківську ставку.
- Після чергових стрибків на валютному ринку багато хто задумався про фінансовий захист від девальвації. Фондовий ринок та інвестиції в цінні папери закордонних компаній можуть дати такий захист, оскільки їхня вартість оцінюється в доларах.
- Поріг входження на фондовий ринок знизився: з'явилося безліч освітніх проєктів про основи інвестування, брокерські рахунки відкривають онлайн, а інвестувати можна у кілька кліків.
Тривалий період в Україні середньостатистичними роздрібними інвесторами були чоловіки сорока років. Здебільшого зі столиці України – Києва, які займали керівні посади у великих компаніях або керували власним бізнесом. Але з початку 2020 профіль інвестора набув змін: на навчання з основ фондового ринку частіше приходять менеджери середньої та вищої ланки, приватні підприємці та власники малого й середнього бізнесу, а середній вік інвесторів знизився до 25 років з 40.
Лектор навчальних програм Freedom Finance Україна Тарас Гандзій також розповів, що не тільки відбулась зміна у віковій категорії інвесторів, а й розширилась географія. До компанії стали частіше звертатися не тільки жителі великих міст. А ще фондовим ринком стали частіше цікавитися жінки. 31% учнів навчальних курсів з інвестування у "Фрідом Фінанс" – жінки.
Популярні акції молодих інвесторів
Брокерські рахунки в середньому відкривають 55% інвесторів-початківців після навчання. Найчастіше вони починають із цінних паперів компаній, що входять в індекс S&P 500: Google, Microsoft, Apple, Procter&Gamble тощо, обираючи при цьому консервативну стратегію інвестування.
Висококризові інструменти були популярними серед новачків раніше. Звісно, ця стратегія могла принести великий прибуток за короткий термін, але ймовірність піти в мінус у багато разів перевищувала ризики за іншими інструментами.
«Ми не рекомендуємо своїм учням вибирати цю стратегію. Тому сьогодні новачки стали частіше вибирати довгострокові стратегії, які передбачають пасивне інвестування — купити та тримати. Це зрілий підхід, який дає змогу мінімізувати ризики та планувати стабільну прибутковість», – додав Тарас Гандзій.
Досвід та спостереженнями фахівців компанії показують, що після того, як інвестори-початківці складають збалансовані портфелі з акцій найбільших компаній, вони починають цікавитися іншими інструментами – IPO і ETF.
Що таке ETF? Це іноземні біржові фонди. Цей інструмент підійде інвесторам, які хочуть купити цінні папери багатьох компаній певного індексу. Наприклад, S&P 500. Вкладаючись у такий інструмент, інвестор по суті купуєте частку одразу у всіх компаніях індексу.
IPO також цікавий інструмент серед інвесторів-початківців. Це завдяки своїй високій прибутковості, хоча, безумовно, ризики можуть бути суттєвими.
Але лектор навчальних курсів "Фрідом Фінанс Україна" наголошує, що ніхто на фондовому ринку не може гарантувати отримання прибутку. І мова йде про навіть найдосвідченіших трейдерів.
«Саме тому важливий принцип диверсифікації ризиків — це коли ви вкладаєте в різні інструменти, щоб мінімізувати ймовірність піти в мінус», – пояснив Тарас Гандзій.