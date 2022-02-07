У 2021 році камери автофіксації виявили порушень на понад мільярд гривень
Українці частіше перевищували швидкість восени
За 2021 рік українці отримали 2,58 млн штрафів за перевищення швидкості на загальну суму понад мільярд гривень. Про це 7 лютого повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національної поліції України.
Система встановлених на дорогах поліцейських камер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів. Загалом за півтора року роботи камер автофіксації українські водії отримали 3,8 млн штрафів.
Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.
Цікаво, що кількість штрафів відрізняється в залежності від місяця. Так, на початку роботи системи автофіксації (у червні 2020 року) автовласники отримали один з максимальних показників – понад 425 тисяч штрафів за місяць. Потім водії вивчили їх розташування та порушували менше – протягом 2020 року число порушень постійно зменшувалась. Натомість у 2021 році поліція закупила та встановила нові камери, і кількість порушень знову зросла. У вересні та жовтні їх число знову перевищило 400 тисяч на рік. Але з настанням зими зменшилось. Це сталось не лише через звикання до камер, але й повільніший темп їзди взимку.
Разом з тим кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.