Наразі в Україні 246 камер фіксації швидкості - у 24 містах та 15 областях

За 2021 рік українці отримали 2,58 млн штрафів за перевищення швидкості на загальну суму понад мільярд гривень. Про це 7 лютого повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національної поліції України.

Система встановлених на дорогах поліцейських камер, що в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів. Загалом за півтора року роботи камер автофіксації українські водії отримали 3,8 млн штрафів.

Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Цікаво, що кількість штрафів відрізняється в залежності від місяця. Так, на початку роботи системи автофіксації (у червні 2020 року) автовласники отримали один з максимальних показників – понад 425 тисяч штрафів за місяць. Потім водії вивчили їх розташування та порушували менше – протягом 2020 року число порушень постійно зменшувалась. Натомість у 2021 році поліція закупила та встановила нові камери, і кількість порушень знову зросла. У вересні та жовтні їх число знову перевищило 400 тисяч на рік. Але з настанням зими зменшилось. Це сталось не лише через звикання до камер, але й повільніший темп їзди взимку.

Разом з тим кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.