Туристичний збір збільшився за рахунок міграції через війну

Туристичний збір на Львівщині у 2023 році встановив новий рекорд – 46 млн грн. Про це 1 лютого повідомило управління туризму та курортів ЛОВА. Ця сума майже вдвічі перевищила збір карантинного 2021 року.

Якщо у 2021 рік, коли ще тривали карантинні обмеження, сума туристичного збору становила 23 млн 81 тис. грн. У перший воєнний 2022 рік він зріс до 41 млн 430 тис. грн.

Керівник управління туризму та курортів Тарас Лозинський пояснює зростання туристичного збору з 2022 року збільшенням кількості переселесенців.

«Однією із причин було збільшення на території області внутрішньо переміщених осіб, через бойові дії в східних та південних областях, а також через прозоре та чесне ведення бізнесу своєї діяльності, за що їм вдячні. На сьогоднішній день бачимо ще більше зростання у 2023 році, оскільки внутрішні туристи через часткову заборону виїзду за кордон обирають відпочинок на більш спокійнішій території. Нам приємно, що Львівщина може запропонувати природні локації, медичні курорти та рекреаційні зони із хорошим сервісом, над розвитком яким ми і будемо надалі працювати в цьому році, задля перезавантаження, реабілітації, фізичного та емоційного відновлення», – зазначив Тарас Лозинський.

Управління туризму також визначило 10 громад Львівщини, які сплатили найбільші суми туристичного збору у 2023 році:

Львівська – 25 млн 470 тис. грн,

Трускавецька – 9 млн 203 тис. грн,

Східницька – 2 млн 782 тис. грн,

Зимноводівська – 1 млн 735 тис. грн,

Славська – 1 млн 52 тис. грн,

Сокільницька – 742 тис. грн,

Моршинська – 547 тис. грн,

Мурованська – 489 тис. грн,

Яворівська – 401 тис. грн,

Грабовецько-Дулібівська – 395 тис. грн.

Зазначимо, що туристичний збір – це гроші, які сплачують постояльці готелів та інших закладів тимчасового розміщення. Вони надходять до місцевого бюджету. Для того, щоб готелі сплачували збір, сільські, селищні чи міські ради мають прийняти рішення про встановлення туристичного збору на своїй території.