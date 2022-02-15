Власник Audi A6 мав два несплачені штрафи за нетверезу їзду

У понеділок, 14 лютого, працівники виконавчої служби вилучили у 26-річного львів’янина за борги автомобіль Audi A6. Чоловік мав два несплачені штрафи за керування у стані сп’яніння.

У Західному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції розповіли, що 14 лютого державні виконавці забрали у боржника автомобіль Audi A6. Борг 26-річного львів’янина становить 3️4️ тис. грн. Чоловік має два несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху, а саме – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Його двічі штрафували на 1️7️ тис. грн.

Audi A6 описали та забрали на арештмайданчик. Власник зможе повернути автомобіль, сплативши штрафи. В іншому разі автомобіль продадуть з аукціону.

Як повідомлялося, у львів'ян забиратимуть автомобілі за несплату аліментів і компослуг. Спільні рейди патрульної поліції та виконавчої служби розпочалися з 7 лютого. Державні виконавці вже вилучили автомобіль Hyundai Sonata у подружжя львів’ян, які заборгували понад 33 тис. грн через порушення правил дорожнього руху, ще один львів’янин позбувся маршрутки за несплачений кредит.