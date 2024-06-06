На останніх виборах у 2019 році загальна явка в Євросоюзі склала 50,7%

У четвер, 6 червня, у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Очікується, що понад 400 млн виборців з країн-учасниць ЄС обиратимуть 720 депутатів у період з 6 по 9 червня.

Першими голосувати у четвер, 6 червня, почали Нідерланди. Після Нідерландів 7 червня голосуватиме Ірландія. Латвія, Мальта, Словаччина – 8 червня. Чехія голосуватиме два дні: 7 та 8 червня, а Італія – 8 та 9 червня. Для інших держав ЄС основним днем голосування є 9 червня, у низці країн це волевиявлення відбуватиметься паралельно з іншими виборами. Попри це у багатьох державах є опція завчасного голосування, цей процес почався ще у понеділок.

У 2024 році вибори до Європарламенту стануть першими відтоді, як Британія вийшла зі складу Європейського Союзу. Кількість обраних членів Європарламенту залежить від кількості населення країни. Виходячи з цього, Німеччина направить найбільше законодавців до Брюсселя та Страсбурга – по 96 євродепутатів, а, наприклад, Кіпр, Люксембург і Мальта – лише по 6.

«Голосування на виборах до Європарламенту – це унікальна можливість вирішити, на чому Європейський Союз має зосередитися протягом наступних п’яти років. Депутати Європарламенту формують нові закони ЄС, перевіряють роботу інших установ ЄС і затверджують бюджет ЄС», – зазначають на офіційному сайті Європарламенту.

Голосування проводиться за повними списками висунутих політичними партіями чи коаліціями кандидатів. Списки, які не набрали 5% голосів, у ЄП не проходять. Згодом саме 720 депутатів новообраного Європейського парламенту пропонуватимуть на розгляд глав держав та урядів ЄС кандидатуру на посаду президента Європейської комісії (головного виконавчого органу ЄС) та братимуть участь у формуванні нового складу цієї інституції з відповідним розподілом «портфелів» між 27 єврокомісарами – по одному від кожної країни-члена.

Зазначається, що перші оцінки нового складу Європарламенту будуть опубліковані 9 червня близько 20:15-20:30 за брюссельським часом (21:15-21:30 за Києвом). Попередні результати очікуються між 23:15 та 23:30 (00:15 та 00:30 за Києвом, 10 червня).

Що хвилює європейських депутатів

Попри те, що кожна країна має свої власні національні проблеми й питання, які прагне розв’язати, існують загальні теми, якими переймаються євродепутати у Брюсселі. Зокрема це стосується війни Росії в Україні та як підвищити власний оборонний потенціал ЄС, втрата першості на світовій арені. Також проблемою є Європі визнають мляву економіку Євросоюзу, просування амбітних кліматичних та екологічних планів ЄС сумісних з інтересами фермерів та традиційних промислових виробників, збільшення кількості мігрантів та надання їм притулку та підйом ультраправих сил.

Згідно з прогнозами американського видання Politico, більшість місць у наступному скликанні Європарламенту надалі матимуть проєвропейські партії. Два найбільших блоки — Європейська народна партія (EPP) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) продовжують утримувати більшість і попередньо мають 176 і 144 місць з 720 відповідно.

Також очікується, що праві та євроскептичні партії зміцнять позиції завдяки центристським партіям. Група Європейських консерваторів і реформістів (ECR) має стати четвертою за величиною в парламенті й отримати 72 місця.

Зазначимо, вибори до Європейського парламенту відбуваються вдесяте з часу створення Європарламенту. Інституція є єдиною в ЄС, що обирається прямим голосуванням європейських виборців раз на п’ять років. Вперше вибори до Європарламенту відбулись у 1979 році.