За місцем проживання підозрюваного поліцейські виявили понад 700 рослин конопель

У Ковелі поліцейські затримали 42-річного місцевого жителя, який виготовляв і збував наркотики. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили 17 вересня у поліції Волинської області.

За даними слідства, 42-річний ковельчанин вирощував на своїх ділянках коноплі, виготовляв канабіс і продавав його місцевим жителям. Сприятливі місця з штучним мікрокліматом для вирощування конопель підозрюваний облаштував навіть у будинку.

«16 вересня за місцем проживання, на присадибних ділянках і в транспортних засобах зловмисника поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили понад 3 кг канабісу, понад 700 рослин конопель, електронні ваги та інші речові докази», – зазначають правоохоронці.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» – близько 1 млн грн. Відомо, що щомісячний прибуток зловмисника становив орієнтовно 100 тис. грн.

Нині ковельчанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За посів конопель та незаконне виробництво й збут наркотичних засобів (ст. 310 та 307 Кримінального кодексу України), йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.