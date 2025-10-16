Укус кліща спровокував у жінки кліщовий енцефаліт

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 53-річну мешканку Самбірського району, у якої після укусу кліща діагностували кліщовий енцефаліт. Це гостре вірусне інфекційне захворювання, що уражає центральну нервову систему і виникає після укусу заражених кліщів. Це доволі рідкісне захворювання, за останні 10 років у лікарні не було хворих з таким діагнозом.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка п’ятого відділення лікарні Лілія Збаращук, пацієнтку госпіталізували до лікарні 13 жовтня зі скаргами на високу температуру тіла, до 39 градусів, нудоту, блювоту, головний біль, запаморочення, загальну слабкість.

Жінка повідомила, що була у Польщі на заробітках, де її 24 вересня вкусив кліщ, а вже 28 вересня вона відчула перші симптоми і повернулася в Україну на лікування. Спершу лікувалася у сімейного лікаря, згодом її скерували у районну лікарню, а вже звідти її скерували в інфекційну лікарню Львова.

В інфекційній лікарні пацієнтці провели відповідні дослідження, аби виключити хворобу Лайма і кліщовий енцефаліт. 15 жовтня лікарі отримали позитивний результат на кліщовий енцефаліт.

Якщо хворобу Лайма після укусу кліща діагностують доволі часто, то кліщовий енцефаліт – дуже рідко. Спершу лікарі навіть не могли пригадати, коли був останній випадок цього захворювання. Це перша пацієнтка з кліщовим енцефалітом за останні 10 років.

«Кліщовий енцефаліт є дуже складним захворюванням, який дає високий ризик інвалідизації. Специфічної терапії нема, лише симптоматична», – каже Ліля Збаращук. За її словами, стан пацієнтки наразі залишається важким.