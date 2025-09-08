Цього року на Львівщині вже зафіксовано сім випадків ботулізму

До Львівської обласної інфекційної лікарні з Самбірського району госпіталізували 75-річну жінку, у якої діагностували ботулізм. Це вже сьомий випадок цього захворювання на Львівщині цього року.

Жінка звернулася по медичну допомогу на початку вересня. Вона скаржилася на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та утруднене ковтання. Того ж дня її госпіталізували до інфекційної лікарні Львова, повідомили у Центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Стан пацієнтки важкий. Їй ввели протиботулінічну сироватку і надають усю необхідну медичну допомогу.

«Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що напередодні жінка вживала в’ялену рибу, придбану в торговій мережі. Цьогоріч це сьомий випадок ботулізму у Львівській області», – кажуть у Центрі.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, станом на ранок 8 вересня, стан пацієнтки поліпшився. Вона одужує.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: