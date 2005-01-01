В аеропорту Львова на 12 годин затримали літак до Шарм-Ель-Шейху

220 пасажирів рейсу Львів – Шарм-Ель-Шейх 12 годин чекали на літак

В аеропорту «Львів» через технічні причини на 12 годин затримали літак до єгипетського курорту Шарм-Ель-Шейх. 220 пасажирів рейсу пересадили на літак іншої авіакомпанії.

Літак української авіакомпанії YanAir за рейсом Львів – Шарм-Ель-Шейх мав злетіти у середу, 17 січня, о 13:50. Однак пасажирам рейсу довелось чекати в терміналі 12 годин, допоки їх не пересадили на інший літак. Інформація про затримку досі відображається на табло аеропорту.

Авіакомпанія YanAir через технічні причини не змогла здійснити рейс зі Львова до Шарм-Ель-Шейху (скріншот з табло на сайті аеропорту «Львів»)

Як пояснила ZAXID.NET речниця міжнародного аеропорту «Львів» Ольга Ковалик, затримка відбулась через технічні причини. «Літак YanAir прибув до аеропорту «Львів» із запізненням. Йому призначили додаткову перевірку і з технічних причин вирішили не випускати на рейс. Пізніше рейс погодилась здійснити інша українська авіакомпанія Windrose. Відтак він вилетів о 01:50 і пізніше успішно приземлився в аеропорту Шарм-Ель-Шейху», – сказала Ольга Ковалик.

У літаку, за її словами, було 220 пасажирів.