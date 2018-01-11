У Кракові літак Lufthansa здійснив аварійну посадку одразу після злету

У Кракові сталася непередбачена посадка літака компанії Lufthansa

У Кракові сталася непередбачена посадка літака компанії Lufthansa. Причиною цього інциденту став підозрілий запах в салоні літака, повідомляє RMF 24.

Як зазначається, літак вилетів у четвер, 11 січня, о 11:13 з міжнародного порту ім Яна Павла II у Кракові до Франкфурта. Пролітаючи на Глівіцами, він повернув до аеропорту, де аварійно приземлився до 12:00. У прес-службі Lufthansa зазначили, що причиною маневру був незвичайний запах в салоні літака і незаплановану посадку не вважають аварійною. На облавку літака було 40 пасажирів та екіпаж. Літак благополучно повернувся в аеропорт Кракова і був відбуксований на стоянку. Ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав. Перебоїв у роботі аеропорту через інцидент не відбулося.

Samolot Lufthansy rejs LH1365 wystartował o godzinie 11.13 z Krakowa do Frankfurtu. Załoga po starcie zdecydowała o powrocie do Krakowa. Samolot bezpiecznie wylądował w Krakowie i odkołował na płytę postojową samolotów. Lotnisko jest otwarte operacje odbywają się bez zakłóceń. — Kraków Airport (@KrakowAirport) January 11, 2018

У технічному відділі аеропорту зараз перевіряють, що могло стати причиною інциденту. Також повідомляють, що на летовище виїжджала пожежна бригада. Згідно з офіційною інформацією, у літака могло бути пошкоджене шассі.

Нагадаємо, напередодні у Варшаві пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі. Літак польських авіаліній LOT рейсу LO3924 летів з Кракова до Варшави. На борту перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу. У зв'язку з інцидентом аеропорт Шопена був закритий на чотири години. Рейси були перенаправлені в аеропорти в інші міста, включаючи в Жешув, Познань, Катовіце та Будапешт.