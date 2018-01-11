У Кракові літак Lufthansa здійснив аварійну посадку одразу після злету

Причиною повернення став підозрілий запах в салоні літака

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 17:486740

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У Кракові літак Lufthansa здійснив аварійну посадку одразу після злету
фото RMF24
У Кракові сталася непередбачена посадка літака компанії Lufthansa

У Кракові сталася непередбачена посадка літака компанії Lufthansa. Причиною цього інциденту став підозрілий запах в салоні літака, повідомляє RMF 24.

Як зазначається, літак вилетів у четвер, 11 січня, о 11:13 з міжнародного порту ім Яна Павла II у Кракові до Франкфурта. Пролітаючи на Глівіцами, він повернув до аеропорту, де аварійно приземлився до 12:00. У прес-службі Lufthansa зазначили, що причиною маневру був незвичайний запах в салоні літака і незаплановану посадку не вважають аварійною. На облавку літака було 40 пасажирів та екіпаж. Літак благополучно повернувся в аеропорт Кракова і був відбуксований на стоянку. Ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав. Перебоїв у роботі аеропорту через інцидент не відбулося.

У технічному відділі аеропорту зараз перевіряють, що могло стати причиною інциденту. Також повідомляють, що на летовище виїжджала пожежна бригада. Згідно з офіційною інформацією, у літака могло бути пошкоджене шассі.

Нагадаємо, напередодні у Варшаві пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі. Літак польських авіаліній LOT рейсу LO3924 летів з Кракова до Варшави. На борту перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу. У зв'язку з інцидентом аеропорт Шопена був закритий на чотири години. Рейси були перенаправлені в аеропорти в інші міста, включаючи в Жешув, Познань, Катовіце та Будапешт.

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