У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі

Внаслідок аварійної посадки літак отримав серйозні пошкодження, жертв і постраждалих немає

У середу ввечері, 10 січня, у Варшаві в міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена пасажирський літак здійснив жорстку посадку. Про це повідомляє TVN Warszawa.

Літак польських авіаліній LOT рейсу LO3924 летів з Кракова до Варшави. На борту перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу.

Як повідомляється, під час заходу на посадку екіпаж літака повідомив про проблеми з передньою стійкою шасі. Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі. Під час посадки через непрацююче переднє шасі літак вдарився об злітно-посадкову смугу.

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Внаслідок аварійної посадки літак отримав серйозні пошкодження, жертв і постраждалих немає.

«Пасажири не постраждали, їх перевезли з літака до VIP-зали. Ситуація перебуває під контролем», – розповів представник варшавського аеропорту Хуберт Войцеховський.

У зв'язку з інцидентом аеропорт Шопена був закритий на чотири години. Рейси були перенаправлені в аеропорти в інші міста, включаючи в Жешув, Познань, Катовіце та Будапешт.