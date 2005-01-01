У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі

СвітОлег Костюк, сьогодні, 08:036000

До теми

У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі
фото Piotr Bozyk
Внаслідок аварійної посадки літак отримав серйозні пошкодження, жертв і постраждалих немає

У середу ввечері, 10 січня, у Варшаві в міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена пасажирський літак здійснив жорстку посадку. Про це повідомляє TVN Warszawa.

Літак польських авіаліній LOT рейсу LO3924 летів з Кракова до Варшави. На борту перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу.

Як повідомляється, під час заходу на посадку екіпаж літака повідомив про проблеми з передньою стійкою шасі. Пілоти змушені були посадити Bombardier Dash Q400 в аварійному режимі. Під час посадки через непрацююче переднє шасі літак вдарився об злітно-посадкову смугу.

Фото Оfficialglobalaviation

Внаслідок аварійної посадки літак отримав серйозні пошкодження, жертв і постраждалих немає.

«Пасажири не постраждали, їх перевезли з літака до VIP-зали. Ситуація перебуває під контролем», – розповів представник варшавського аеропорту Хуберт Войцеховський.

У зв'язку з інцидентом аеропорт Шопена був закритий на чотири години. Рейси були перенаправлені в аеропорти в інші міста, включаючи в Жешув, Познань, Катовіце та Будапешт.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Національний український лоукостер SkyUp почне роботу з квітня 2018 року ZAXID.NET
Ryanair може зайти в Україну до кінця зими, – Омелян ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук