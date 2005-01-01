У бельгійській провінції Лімбург відкрили нове почесне консульство України

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:102381

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У бельгійській провінції Лімбург відкрили нове почесне консульство України

У бельгійському місті Борглун, провінція Лімбург, відкрили нове почесне консульство України, повідомило посольство України у Бельгії на своїй сторінці у Facebook.

Офіційне відкриття почесного консульства України у місті Борглун відбулося 29 березня.

«Почесний консул України у Бельгії Кріс Бекерс представлятиме інтереси нашої держави у провінції Лімбург, що сприятиме посиленню робочих контактів з компетентними органами місцевої влади, адвокатами, соціальними службами, благодійними фондами, установами та організаціями задля забезпечення всебічного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України на території Бельгії», – заявили у посольстві України.

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