Росія висилає 13 українських дипломатів з Москви і Ростова

Росія висилає дипломатів України переважно з міст, де утримуються українські політичні в’язні. Йдеться про Ростов-на-Дону та Москву, повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 наших чинних дипломатів, в основному з посольства в Москві, й п’ятьох – з нашого консульства в Ростові. Саме там відбуваються більшість судилищ над українськими політв’язнями», – зауважила вона.

Зі слів Геращенко, родичі політв’язнів занепокоєні, чи зможуть дипломати виконувати роботу із захисту українців.

«Навантаження й тиск на наших консулів, що залишаються працювати в Мордорі, збільшиться, але вони усвідомлюють свою відповідальність і високу місію. Вони й надалі в повному обсязі виконуватимуть свої обов’язки, добиватимуться доступу в тюрми, будуть на судах», – заявила Геращенко.

Крім того, вона переконана, що у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повинен запрацювати департамент з питань підтримки родин заручників та політичних в’язнів. При цьому Геращенко зазначила, що як уповноважений президента, має намір звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7 з проханням, щоб їхні представники в Росії відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами – в Москві, Ростові – «всюди, де триває цей фарс».

«Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом. Це буде вагома підтримка наших дипломатів і консулів, головне – наших дипломатів і родин заручників, наших політв’язнів», – резюмувала вона.

Нагадаємо, Україна увійшла до 27 країн світу, які вислали російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який спершу співпрацював з російською військовою розвідкою, а потім з західними спецслужбами. Його разом з дочкою отруїли в піцерії у Великій Британії нервово-паралітичною речовиною.