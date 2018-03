Про випровадження російських дипломатів оголосили вже 27 країн

27 країн висилають 144 російських працівників розвідки, які видавали себе за дипломатів, через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

«Британія та її союзники стоять пліч-о-пліч у відправленні найбільш сильного сигналу Кремлю: Росія не може безкарно порушувати міжнародні правила», – йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії у Twitter.

Британські дипломати також опублікували карту з позначенням країн, які вирішили вислати російських дипломатів.

Також зазначається, що НАТО вирішило видворити сімох працівників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Список країн, які висилають російських дипломатів: Албанія, Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Britain and its allies stand shoulder to shoulder in sending the strongest signal to the Kremlin: Russia cannot break international rules with impunity.



