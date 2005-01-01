В Україні залишилися працювати 66 російських дипломатів

Українських дипломатів у РФ менше, ніж російських в Україні

Після видворення 13 російських дипломатів в Україні продовжують працювати ще 66 дипломатичних представників Російської Федерації. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо «НВ».

Вона зазначила, що коли в Україні ухвалювали рішення про видворення 13 російських дипломатів, то розуміли, що РФ на це відреагує.

«Коли ми розглядали саме питання по дипломатах російських, ми розуміли, що відповідь, скоріше за все, буде, і що це може вплинути на наші консульські представництва і диппредставництво в Росії, і це зупиняло нас від того, щоб прийняти рішення щодо більшої кількості російських дипломатів, оскільки – для мене це теж було новиною – що їх працювало в Україні 79 осіб», – заявила Зеркаль.

«Після того, як 13 поїдуть додому, їх залишиться також доволі багато, тобто 66», – сказала заступниця глави МЗС.

Олена Зеркаль наголосила, що в Росії працює менше українських дипломатів, ніж російських в Україні.

«Це створює додаткову напругу для нашого представництва в більшості регіонів Росії, особливо що стосується Ростова і необхідності забезпечення консульського доступу до українських політв’язнів», – заявила заступниця міністра закордонних справ.

На уточнююче питання щодо точної кількості українських дипломатів в РФ вона заявила, що їх «набагато менше». «Там декілька десятків, але все одно це не можна порівняти з російським представництвом, – заявила заступник міністра. – Наших дипломатів там 45 або 47».

За її словами, в контексті можливої реакції РФ невідомо, яку кількість українських дипломатів може вислати Москва.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 російських дипломатів, яких визнали персонами нон ґрата в Україні, вже виїхали з території нашої країни. Першими близько 5-ї ранку 28 березня виїхали двоє службовців російського консульства в Одесі. Додому вони поїхали на авто й перетнули кордон у Сумській області.

Також росіяни виїхали з дипломатичних установ у Львові, Харкові та Києві. Російське МЗС стверджує, що вже всі вони перетнули кордон.

Рішення про випровадження 13 дипломатів РФ Україна оголосила 26 березня разом з іншими країнами у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.